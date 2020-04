Sortie de crise : « on ne veut pas d'un retour à l'anormal »

Les initiatives pour dessiner et inventer un nouveau modèle de société à la sortie de crise vont bon train. À l'occasion du week-end pascal, la Croix-Rouge française et le WWF France, associés à Make.org et au Groupe SOS, en partenariat avec Unis-Cité, la Meute d'amour et le Mouvement UP, ont lancé l'initiative citoyenne : « Inventons le monde d'après ». Les citoyens sont invités à faire des propositions pour répondre à la question : « Crise Covid-19 : Comment inventer tous ensemble le monde d'après ? ». Elle se déroule du 11 avril au 25 mai sur la plateforme Make.org.

« Les priorités de la reconstruction dépendent de nous. La garantie des biens communs, l'assurance d'une transition vers un modèle plus solidaire, résilient aux risques climatiques et écologiques, soutenable et protecteur des citoyens, la protection de la biodiversité, ainsi que des systèmes démocratiques qui associent pleinement la participation de toutes et tous et le respect des droits fondamentaux sont essentiels pour éviter de nouvelles crises », expliquent les organisateurs. Le lancement de la consultation a été accompagné d'un festival réunissant 250 personnalités, citoyens, scientifiques, artistes, soignants, intellectuels. Les premières réflexions sont partagées en ligne sur la plate-forme https://www.inventonslemondedapres.org/.