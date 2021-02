La Commission européenne consulte sur sa nouvelle stratégie forestière

La Commission européenne organise, jusqu'au 19 avril 2021, une consultation publique en ligne sur l'élaboration d'une nouvelle stratégie forestière de l'UE (après 2021). Celle-ci s'appuiera sur la stratégie européenne pour la biodiversité à l'horizon 2030. Elle couvrira l'ensemble du cycle forestier et promouvra « les nombreux services » fournis par les forêts. La nouvelle stratégie visera également à garantir des forêts « saines et résilientes » qui contribuent « de manière significative aux objectifs de biodiversité et de climat ». En outre, elle aidera l'UE à respecter ses engagements internationaux notamment dans le cadre des préparations pour la COP15 sur la biodiversité à Kumming en Chine qui est prévue du 17 au 30 mai 2021.

La consultation recueillera les avis de citoyens, d'acteurs économiques et d'autres parties prenantes « sur la manière de relever les défis auxquels nos forêts sont confrontées », notamment en ce qui concerne le climat, la biodiversité, les zones rurales, le bien-être socio-économique et la gestion des risques naturels. La Commission les invite également à s'exprimer sur la façon de mobiliser les instruments de soutien de l'UE, la surveillance des forêts, les filières forestières. L'objectif de l'UE est de planter 3 milliards d'arbres d'ici à 2030.

« Nous voulons que la stratégie forestière change véritablement la donne dans la façon dont nous protégeons, gérons et cultivons nos forêts, pour notre planète, les personnes et l'économie. En agissant chez nous, nous voulons également montrer l'exemple pour le reste du monde. Nos forêts souffrent à un moment où nous en avons le plus besoin. Elles constituent une grande partie de la solution à bon nombre des défis auxquels nous sommes confrontés dans la lutte contre les crises climatiques et de la biodiversité et peuvent fortement contribuer à une reprise durable », a déclaré Virginijus Sinkevičius, commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche.