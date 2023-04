Taxonomie : la Commission européenne consulte sur les quatre derniers objectifs environnementaux

Jusqu'au 3 mai 2023, la Commission européenne lance une consultation publique sur le projet de règlement délégué concernant les quatre derniers objectifs environnementaux de la taxonomie verte européenne. Il s'agit de l'utilisation durable et de la protection des ressources aquatiques et marines ; de la transition vers une économie circulaire (réutilisation, réparation, recyclage) ; de la prévention et de la réduction de la pollution ; et de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

La taxonomie verte classifie les activités considérées comme « durables » et vers lesquelles les investissements seront orientés préférentiellement. Le premier volet, adopté le 4 juin 2021 et entré en vigueur le 1er janvier 2022, intègre les activités contribuant aux deux premiers objectifs de la taxonomie européenne que sont l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Plus de 70 activités issues des secteurs de l'énergie, des transports, de la sylviculture, de la construction sont concernées. Le 15 juillet 2022, la Commission européenne a publié, le règlement délégué modificatif 2022/1214 du 9 mars 2022 qui inclut aussi dans la taxonomie les activités gazières et nucléaires en tant qu'énergies de transition. L'ONG Greenpeace a annoncé vouloir attaquer ce texte.

La Commission consulte également en vue de modifier le réglement délégué du 4 juin 2021 pour compléter les critères relatifs au climat. « Les avions et les navires alimentés par des combustibles fossiles pourraient se voir attribuer le statut d'investissement "vert" », dénonce notamment l'ONG Transport & Environment (T&E). Selon elle, l'industrie aéronautique aurait fait pression pour que les nouveaux avions « efficients » alimentés par du kérosène soient considérés comme tels. La mise à jour de la taxonomie prévoit également une option dont pourraient bénéficier les navires porte-conteneurs et les navires de croisière fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL), ajoute l'ONG.