Produits autorisés en agriculture bio : la Commission européenne consulte

La Commission européenne propose de mettre à jour la liste limitative des produits et substances autorisés dans l'agriculture biologique. Elle ouvre donc une consultation publique de quatre semaines à ce sujet. Cette liste existe déjà dans les annexes du règlement européen de 2008 relatif à la production et à l'étiquetage des produits biologiques. Ce règlement ayant été mis à jour en 2018, la liste des produits et substances va elle-aussi évoluer.

La Commission peut en effet autoriser l'utilisation de certains produits et de certaines substances en production biologique, à l'instar des substances actives destinées à être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques ; les engrais, amendements du sol et éléments nutritifs ; les matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d'algues, d'animaux ou de levures ; des additifs et auxiliaires technologiques pour l'alimentation animale ; des produits de nettoyage et de désinfection. Une liste similaire existe pour les substances utilisables dans la transformation des denrées biologiques.

Dans tous les cas, les produits autorisés doivent être essentiels à la culture ou à la conservation des aliments biologiques et il ne doit pas y avoir d'alternatives.