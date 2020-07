Énergies marines : la Commission européenne veut accélérer leur déploiement

« Le rythme actuel de développement de l'éolien et des énergies renouvelables offshore est beaucoup trop lent et contraint », estime la Commission européenne qui a ouvert, le 16 juillet, une consultation publique sur la future stratégie européenne des énergies renouvelables offshore.

Cette stratégie devrait être publiée avant la fin de l'année et vise à « exploiter le potentiel d'énergie renouvelable offshore de l'Europe de manière durable et inclusive ». Elle cible toutes les énergies en mer (éolien posé et flottant, énergies marémotrice et houlomotrice, gradients de salinité, énergie thermique et photovoltaïque flottant) et couvre toutes les mers européennes (mer du Nord, mer Baltique, mer Méditerranée et Mer Noire), ainsi que l'océan Atlantique.

L'exécutif européen livre sa méthode dans une feuille de route. La coopération entre États membres et au plan régional est au cœur de cette stratégie. L'objectif est de lever les obstacles par la planification du réseau, le lancement de projets communs, la réduction des risques des projets et la R&D. Pour lever toute opposition, il s'agira également de travailler avec les autres usagers de la mer (défense, navigation, pêche, voile et tourisme), ainsi que sur les impacts environnementaux.

La stratégie définira également une approche industrielle afin de soutenir les acteurs du secteur et de créer « un leadership technologique mondial, basé sur une production locale tout au long de la chaîne de valeur ».