La Commission européenne lance une consultation sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique

Dans le cadre du Pacte vert (Green Deal), la Commission européenne a publié le 4 août deux feuilles de route pour la révision des directives sur les énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique afin d'informer les parties prenantes et les citoyens des options politiques envisagées. Une consultation du public est ouverte sur une période de sept semaines, du 3 août au 21 septembre afin d'alimenter les futurs travaux préparatoires de la Commission.

Pour les énergies renouvelables, la feuille de route se présente sous la forme d'une analyse des impacts des énergies renouvelables, notamment en termes d'emplois. La consultation a pour but d'évaluer si la part des énergies renouvelables dans le mix européen doit atteindre au moins 32% d'ici à 2030. Elle envisage la modification d'autres parties de la directive afin de tenir compte de la stratégie pour la biodiversité, la stratégie d'intégration du système énergétique et la stratégie pour l'hydrogène, ainsi que les plans nationaux en matière d'énergie et de climat des États membres. Le texte comprend de nouvelles dispositions pour permettre l'autoconsommation des énergies renouvelables, un objectif accru de 14% pour la part des carburants renouvelables dans les transports d'ici 2030 et des critères renforcés pour garantir la durabilité de la bioénergie.

Pour l'efficacité énergétique, l'évaluation examinera l'adéquation de la directive, qui fixe un objectif de 32,5% d'ici à 2030, en regard des objectifs, politiques et mesures d'efficacité énergétique définis dans les plans nationaux en matière d'énergie et de climat et des initiatives récentes de la Commission telles que la stratégie d'intégration du système énergétique. Les conclusions de cette consultation permettront de mieux comprendre les obstacles économiques, environnementaux, comportementaux et organisationnels.