Stratégie d'adaptation au changement climatique : la Commission européenne consulte le public

La Commission européenne a ouvert, le 14 mai, une consultation publique qui se tiendra jusqu'au 20 août 2020, sur son projet de nouvelle stratégie européenne d'adaptation au changement climatique. Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, la Commission prévoit de présenter cette nouvelle stratégie « plus ambitieuse » au début de l'année 2021. Celle-ci s'appuiera sur la stratégie actuelle adoptée en 2013.

« La sortie de la crise actuelle sera l'occasion de rendre notre société plus résiliente. Il s'agira notamment d'assurer la résilience de notre économie au changement climatique, d'intégrer les aspects climatiques dans les pratiques de gestion des risques et de renforcer la prévention et la préparation aux crises », a souligné la Commission. Les impacts climatiques se font déjà sentir dans toute l'Europe et devraient encore augmenter en intensité et en fréquence, prévient la Commission. « Sans mesures drastiques de réduction des émissions, la poursuite des changements climatiques augmentera la probabilité de conséquences graves, omniprésentes et irréversibles, telles que l'effondrement des écosystèmes naturels, l'érosion de la sécurité alimentaire mondiale ou le déplacement de personnes », a-t-elle ajouté.

L'UE « sera climatiquement neutre » en 2050, prévoit le Pacte vert. La Commission présentera un plan global visant à faire passer l'objectif de l'UE de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030, entre -50 % et -55 % par rapport aux niveaux d'émission de 1990. Elle a aussi lancé une consultation publique sur cette réduction des émissions.