Covid-19 : une soixantaine de députés lancent une consultation pour repenser nos sociétés post-crise

« La catastrophe du Covid-19, par son ampleur et sa vitesse, doit nous obliger à repenser nos sociétés ». C'est l'appel, lancé aux citoyens français, par une soixantaine de députés de tous bords. Ils ont ouvert, le 4 avril, une consultation en ligne « pour que chacun puisse s'exprimer sur les priorités de l'après-Covid-19 à voter au Parlement », explique Barbara Pompili, députée LREM de la Somme, signataire de l'appel et présidente de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale. « Comme après chaque événement bouleversant, une remise en cause profonde de nos fondamentaux sociaux, de nos échelles de valeurs et de notre mode de production se pose », indiquent les parlementaires signataires.

Cette plateforme collaborative, intitulée « Le jour d'après », permet aux citoyens, jusqu'au 3 mai, « de s'exprimer sur la France que nous voulons demain » autour de onze thématiques dont : santé, travail, consommation et sobriété, solidarités, éducation, territoires, Europe, etc. Une synthèse de la consultation sera rendue publique avant mi-mai. Les mesures retenues seront portées par les parlementaires signataires dans un plan d'action post-crise. « Après la catastrophe du Covid-19, rassemblons-nous pour construire ensemble un développement plus humain, plus solidaire et plus écologiste », a déclaré Bertrand Pancher , député de la Meuse (Mouvement radical), également signataire.

Selon Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire (groupe Libertés et Territoires), aussi signataire, la plateforme connait déjà un vif succès. « En moins de 36 heures, plus de 1 660 propositions ont déjà été postées », s'est-il félicité sur twitter. Plusieurs députés LREM, PS, centristes, figurent parmi les signataires de cet appel à contribution, mais aussi le sénateur écologiste Ronan Dantec. Et l'eurodéputé EELV Pascal Durand se réjouit de « figurer parmi les initiateurs de cette initiative et de faire la passerelle avec l'échelon européen, si nécessaire en ce moment ».