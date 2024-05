Décret Tertiaire : consultation sur le projet d'arrêté Valeurs absolues V

Mis en consultation jusqu'au 11 juin 2024 par le ministère de la Transition écologique, un nouveau projet d'arrêté (1) complète les niveaux de consommations d'énergie finale, fixés en valeurs absolues, à respecter en 2030 pour plusieurs activités des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2.

Pour rappel, ces arrêtés sont pris en application du décret Tertiaire de juillet 2019 qui impose aux propriétaires et aux exploitants de tels bâtiments de réduire la consommation d'énergie finale de leur parc de 40 % d'ici à 2030, de 50 % d'ici à 2040 et de 60 % d'ici à 2050.

Le nouveau projet d'arrêté concerne notamment les transports, la culture, les loisirs, les parcs d'exposition et palais des congrès, ainsi que les établissements de vente et services de véhicules, les laboratoires, l'imprimerie ou encore l'audiovisuel, la santé libérale et les tribunaux. Ce texte, qui fait plus de 200 pages, définit en annexe les valeurs absolues pour 2030, exprimées en kWh/m²/an, selon les sous-catégories des activités concernées et l'ensemble des usages énergétiques. Les consommations des équipements utilisés et la surface qu'ils occupent sont notamment prises en compte. Les assujettis peuvent aussi déterminer les consommations de chauffage, de la ventilation, de la climatisation (poste CVC), liées à la zone climatique et à l'altitude auxquelles ils sont installés.

À noter : ce texte intègre désormais la déclinaison des valeurs absolues dans les départements d'outre-mer, pour la plupart des catégories d'activités. Ce nouvel arrêté ajoute aussi les valeurs CVC des départements ultramarins pour les secteurs déjà publiés dans des précédents arrêtés, tels que les bâtiments d'enseignement, les centres hospitaliers, les hôtels, la blanchisserie industrielle, ou encore la protection judiciaire de la jeunesse, les sports et la restauration collective.