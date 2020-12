Emballages en plastique : le décret 3R est en consultation

Réduction. Réemploi. Recyclage. Le projet de décret dit « 3R » est en consultation publique jusqu'au 12 janvier prochain. Il fixe pour les cinq prochaines années (2021-2025) des objectifs concernant les emballages plastique. Et notamment un objectif de 20 % de réduction des emballages plastiques à usage unique d'ici fin 2025 ; un objectif de tendre vers 100 % de réduction d'ici fin 2025 des emballages plastiques à usage unique « inutiles » ; et un objectif que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché soient recyclables, ne perturbent pas les chaînes de tri ou de recyclage, ne comportent pas de substances ou éléments susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé. La stratégie à horizon 2040 fera quant à elle l'objet d'un décret spécifique d'ici le 1er janvier 2022.

Pour fixer ces objectifs à l'horizon 2025, le Gouvernement a choisi de concerter en amont et d'évaluer le « potentiel 3 R » et les alternatives disponibles pour chaque couple produit/emballages dans les secteurs de l'alimentaire, du non alimentaire et de la logistique. Le rapport final de ce travail donne les premières pistes à activer pour atteindre les objectifs. Dans le secteur de l'alimentaire frais par exemple, il faudra surtout travailler sur la recyclabilité plutôt que sur le potentiel de réduction estimé à 15 % ou celui du réemploi. Pour l'alimentaire non frais en revanche, le réemploi pourrait concourir à 70 % de la réduction envisagée. Pour le secteur non alimentaire, là aussi la recyclabilité est une bonne piste mais la suppression des emballages ou leur réduction en poids représente 36 % de la solution. Le réemploi est en revanche possible dans les emballages logistiques et professionnels avec un potentiel de 69 %.