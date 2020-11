La Commission a lancé une consultation publique jusqu'au 10 février sur le plan d'action « Vers une ambition zéro pollution pour l'air, l'eau et les sols – construire une planète plus saine pour des populations plus saines ».

« Malgré d'importantes améliorations au cours des dernières décennies, la pollution continue de nuire aux citoyens et aux écosystèmes. Elle provoque de multiples maladies physiques et mentales et est l'un des cinq principaux facteurs de perte de biodiversité, indique-t-elle. La pollution a un prix élevé pour la société et les écosystèmes, y compris les coûts liés à la santé (…), les rendements réduits (…), les coûts de dépollution (… ) et la perte de services écosystémiques (…) ».

Cet objectif est l'un de ceux portés par le pacte vert européen. « Le plan d'action soutiendra également la reprise post-COVID 19 en promouvant une relance plus durable de l'économie de l'UE, en créant des opportunités d'emploi et en réduisant les inégalités sociales, car la pollution affecte souvent les personnes les plus vulnérables», a indiqué la Commission. Ce plan devrait être adopté en 2021.

Il prévoit d'améliorer la mise en œuvre et l'application des règles de l'UE en matière de pollution. Il examinera les évaluations et/ou les analyses d'impact réalisées dans le cadre d'initiatives dédiées à la pollution de l'air, des transports routiers, des émissions industrielles, des déchets, de l'eau et du milieu marin, des eaux usées et du bruit. Le plan prendra également en compte la pollution des sols.

Il vise également l'amélioration de la gouvernance des politiques sur ces sujets, notamment via des outils de surveillance et de prospective. Le plan d'action s'intéressera également à comment orienter le financement pour alimenter cet objectif de zéro pollution.

Enfin, le plan souhaite amorcer un changement sociétal, en passant notamment par le levier de solutions numériques.