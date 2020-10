Emballages : la Commission européenne ouvre une consultation sur la réduction, le réemploi et le recyclage

La Commission européenne ouvre jusqu'au 6 janvier une consultation publique sur les exigences relatives aux emballages et les mesures de prévention des déchets issus des emballages. Cette consultation s'inscrit dans le cadre du processus de révision de la directive emballages de 1994. Une évaluation de la législation menée en 2014 « a permis d'identifier un besoin de nouvelles exigences plus claires et plus spécifiques concernant la composition des emballages, leur réemployabilité et leur recyclabilité », explique Bruxelles.

Réduire la complexité, voire interdire certains matériaux

La Commission place au cœur de ses réflexions la réduction du coût des matières recyclées, par rapport à celui des matières vierges. « La demande en matière secondaire reste trop faible », déplore-t-elle, estimant que leur manque de compétitivité « provient, en partie, du design des emballages qui ne prend pas suffisamment en compte les difficultés et les coûts de traitement des déchets, y compris la collecte et le tri ».

L'exécutif européen entend notamment fixer dans la législation européenne une définition du terme « emballage recyclable » et renforcer les dispositions en faveur de l'éco-conception. La réduction de la complexité des emballages et du nombre de polymères par emballage figure parmi les pistes étudiées. De même, des objectifs de recyclage spécifiques à certains emballages pourraient être fixés.

Bruxelles envisage enfin d'interdire certains matériaux ou emballages lorsque des alternatives existent, en particulier lorsque la consommation en vrac est possible.