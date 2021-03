Bon état des eaux et gestion des inondations : lancement de la consultation publique

Comment atteindre le bon état des différentes masses d'eau demandé par la Directive cadre européenne sur l'eau ? C'est à cette question que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et leurs programmes de mesures (PDM) tentent de répondre. Ils fixent pour un cycle de six ans les grandes orientations et les actions à mener pour chacun des douze bassins hydrographiques que comprend le territoire. Ceux pour la prochaine période de 2022 à 2027 sont en cours d'élaboration. Les citoyens, collectivités, entreprises, associations sont invités à donner leurs avis sur les enjeux et les leviers à actionner pour y répondre. Selon le bassin, le calendrier de la consultation est sensiblement différent mais pour la plupart, elle s'achève le 1er septembre.

Cette étape est l'une des dernières dans le processus d'élaboration de ces documents d'orientation. En amont, parmi les grandes étapes qui jalonnent la conception, figurent l'état des lieux des fleuves, rivières, lacs et lagunes, des nappes souterraines ou des littoraux dans chaque bassin. Adour-Garonne , Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne , Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée Seine-Normandie ainsi que les bassins d'outre-mer disposent ainsi d'une photographie de la situation et des points sensibles. La synthèse des résultats de la consultation sera disponible fin 2021. Les Sdage et leurs programmes de mesures seront ensuite adoptés en mars 2022 et mis en œuvre dans chaque bassin.

Dans le même temps, les projets des plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) sont également en révision. Ces documents de planification fixent les grands objectifs de la prévention des inondations sur les différents bassins. Les projets de documents stratégiques de façade, concernant les eaux littorales seront quant à eux mis à la disposition du public au printemps sur la plateforme MerLittoral2030.