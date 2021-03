Impact environnemental des livraisons : le Sénat veut l'avis des consommateurs

Alors que la question de l'impact environnemental du commerce en ligne est au cœur des débats de la loi Climat et résilience , le Sénat se prépare à étudier le texte dans quelques semaines. Sa commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a décidé de créer une mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux. « Le secteur des transports est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre en France ; 20 % de ses émissions sont liées au trafic des poids lourds. Face à ce constat, l'objectif de cette mission d'information est de proposer des pistes d'actions pour accélérer la transition écologique du transport de marchandises et réduire son impact environnemental », expliquent ses membres.

Présidée par Jean-François Longeot (Union centriste, Doubs), la mission prévoit de terminer ses travaux d'ici la fin du premier semestre. Elle a choisi de travailler très rapidement sur le e-commerce et lance pour cela une consultation pour répondre aux questions suivantes : les consommateurs connaissent-ils vraiment l'impact environnemental de la livraison de leurs achats en ligne ? De telles informations seraient-elles susceptibles d'orienter leurs comportements : la nature de leurs achats, mais aussi le choix du lieu et le délai de livraison des biens commandés ? Afin de mesurer la sensibilité du consommateur à cet enjeu, Nicole Bonnefoy (Socialiste, écologiste, républicain, Charente) et Rémy Pointereau (Les Républicains, Cher), rapporteurs de la mission, ont souhaité lancer une consultation jusqu'au 23 avril 2021.