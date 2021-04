Aéroport Nantes-Atlantique : consultations publiques pour réduire les nuisances sonores

Le ministère de la Transition écologique lance deux consultations du public visant à limiter les nuisances sonores de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Jusqu'au 29 juin prochain, la première consultation concerne la mise en place du plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) de l'aérodrome de Nantes-Atlantique pour les années 2020 à 2024. Chaque plateforme aéroportuaire recevant plus de 50 000 mouvements annuels doit élaborer ce plan. Le PPBE recense les actions déjà prises, ou en cours de mise en œuvre, et établit de nouvelles mesures prévues pour lutter contre les nuisances sonores.

La seconde consultation concerne un projet d'arrêté portant sur de nouvelles restrictions d'exploitation de l'aéroport. Il vise à mettre en œuvre un « couvre-feu », avec l'interdiction des vols programmés entre minuit et 6h du matin. Ce texte renforce également l'interdiction de vols des avions les plus bruyants la nuit, entre 22h et 6h. Cette consultation est ouverte jusqu'au 29 juillet.