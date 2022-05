Contentieux climatique : le gouvernement dévoile sa réponse au Conseil d'État

"[...] Une telle transformation implique également un changement de méthode." : à tout le moins et il est plus que temps de s'en apercevoir !

La priorité ne serait-elle pas de commencer par établir une barrière sanitaire entre l’État et les lobbies de l'agro-chimie, de la finance, de la chasse, du nucléaire, etc. qui bloquent, retardent ou dénaturent l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique, de la préservation de la biodiversité sauvage, de la ressource en eau, des sols, de la qualité de l'air, etc. ?

Le précédent quinquennat a fait preuve d'une telle porosité, si ce n'est appétence, envers tous ces lobbies mortifères pour l'indispensable transition écologique que celui qui arrive aura double ration d'efforts à produire. Nos gouvernants et hauts fonctionnaires issus des grands corps d''État seront-ils à la hauteur de l'enjeu ?

Pégase | Aujourd'hui à 13h30