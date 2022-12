Réemploi des dispositifs médicaux : Envie signe un contrat à impact pour développer et étendre son activité

Le réemploi des équipements médicaux va profiter d'un nouveau dispositif de soutien innovant. L'association Envie a signé un « contrat à impact » d'une valeur de 5 millions d'euros sur quatre ans afin de développer à l'échelle nationale son dispositif déjà expérimenté dans 12 départements.

Ce type de contrat, qui a fait l'objet d'un appel à projets de l'Agence de la transition écologique (Ademe) en septembre 2020, permet de développer des solutions de terrain efficaces et portées par des structures de l'économie sociale et solidaire (ESS). Un investisseur privé ou public finance le projet et assume le risque d'échec, en contrepartie d'une rémunération fixée à l'avance en cas de succès.

Concrètement, Envie va collecter des aides techniques médicales inutilisées auprès des maisons de retraite, des hôpitaux ou de particuliers. Après les avoir reconditionnées, l'association les revendra à des prix de 50 à 70 % inférieurs à ceux des produits neufs identiques.

Lors de la sélection du projet, l'Ademe expliquait qu'Envie avait déjà collecté en cinq ans plus de 35 000 aides techniques et redonné une seconde vie à 8 700 d'entre elles. Cette activité centrée sur l'autonomie de la personne employait 70 collaborateurs et était déployée dans 12 départements. Le contrat à impact vise quatre objectifs : créer un réseau national pour l'économie circulaire des aides techniques ; créer les moyens techniques et opérationnels associés ; permettre, via à des partenariats départementaux, l'accessibilité des aides techniques à tous ; et créer un parcours d'insertion dans le secteur médical.