Contributions des agences de l'eau à l'OFB : la répartition pour 2020 est connue

Le montant que les agences de l'eau vont verser à l'Office français de la biodiversité est désormais connu : l'arrêté qui définit leur contribution a été publié au Journal officiel du 8 février.

Au total, pour l'année 2020, il s'élève à 331 894 272 euros.

Depuis 2019, pour chaque agence, ce montant est réparti en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique, pondéré par l'importance relative de sa population rurale.

Sur cette base, les contributions les plus importantes sont portées par les agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. Les plus faibles viennent de l'agence de l'eau Rhin-Meuse et Artois-Picardie.