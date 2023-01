Plomb : des contrôles complémentaires des sols montrent des dépassements dans le Rhône

Onze prélèvements de sol sur les vingt réalisés affichent un dépassement du seuil de vigilance pour le plomb, à proximité du site de l'ancienne fonderie de Metaleurop, à Arnas dans le Rhône. Ces analyses ont été réalisées à la suite d'une série d'articles du journal régional « Le Progrès ». Les journalistes y soulignent que les riverains sont toujours exposés au plomb. Face aux inquiétudes de ces derniers, la Dreal a demandé à Campine France, spécialisé dans le recyclage de déchets dangereux, de réaliser des contrôles, majoritairement au sud et au sud-ouest du site. Les résultats ont été présentés lors de la réunion de la commission de suivi de site du 20 janvier 2023. Ils montrent que dix des prélèvements se situent entre 100 (seuil de vigilance) et 300 mg/kg de matière sèche, qu'un – situé à l'intérieur du périmètre de servitude du site – se révèle supérieur à 300 mg/kg et que neuf sont inférieurs à 100 mg/kg.

Ces prélèvements viennent en complément de la surveillance obligatoire établie depuis 1999. L'exploitant du site a en effet l'obligation de surveiller la présence du plomb dans l'eau, dans l'atmosphère, dans les végétaux et dans le sol. En février 2022, la dernière campagne de contrôle des sols (réalisée tous les trois ans) affichait déjà des points au-dessus du seuil de vigilance.

Une opération de dépistage du saturnisme a été dans le même temps lancée dans un périmètre qui couvre une partie des territoires des communes de Gleizé, d'Arnas et de Villefranche-sur-Saône.