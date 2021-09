Conversion des agroéquipements : lancement d'un appel à projets pour l'Outre-mer

L'appel à projets pour aider les exploitants des territoires d'outre-Mer dans leur conversion vers des équipements agricoles alternatifs est ouvert jusqu'au 31 décembre 2022 (dans la limite des crédits disponibles). Son objectif ? Substituer ou réduire l'utilisation d'intrants.

Les matériels éligibles peuvent être des buses pour réduire la dérive, des équipements d'application des phytopharmaceutiques réduisant la dérive de pulvérisation, certains équipements de substitution à l'usage de produits phytopharmaceutiques, le matériel d'épandage de fertilisants, le matériel de précision ou encore des matériels spécifiques pour les demandeurs situés dans les départements d'outre-mer. Les matériels labellisés « Performance Pulvé » sont également éligibles de la classe 1 à 4.

L'initiative est dotée d'une enveloppe de 10 millions d'euros au titre du plan France Relance. Un appel à projets équivalent a été lancé en métropole en 2020 : il a permis de soutenir 16 400 projets.

Soucieux de respecter une équité entre l'ensemble des agricultrices et agriculteurs français et d'adapter la mesure aux réalités des Outre-mer, Sébastien Lecornu et Julien Denormandie, avaient donc annoncé l'ouverture d'un appel à projets propre aux départements ultra-marins. La téléprocédure particulière est ouverte depuis ce 20 septembre 2021.

Au total, le Plan de relance consacre 215 millions d'euros à la prime à la conversion des agroéquipements. Celle-ci s'adresse à tous les agriculteurs, à titre individuel ou collectif, pour les accompagner dans la modernisation de leur exploitation.