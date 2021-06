La conversion des tourbières en terres agricoles s'ajoute au bilan historique des émissions de CO2

Une nouvelle pièce vient de s'ajouter au puzzle des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales. Pour la première fois, une équipe de recherche internationale a quantifié la contribution des tourbières aux émissions de carbone dans l'atmosphère. L'étude, pilotée par Inra et le CEA, a été publiée ce 4 juin dans Science Advances. Grâce à un modèle qui simule les processus de stockage du carbone dans les tourbières, les scientifiques ont estimé que 72 milliards de tonnes de carbone ont été émises par la conversion des tourbières en terres agricoles dans l'hémisphère nord, entre l'an 850 et 2010. Ce qui représenterait, deux fois plus de carbone qu'absorbé par les tourbières restées naturelles.

Jusqu'alors, on ne disposait que de peu de données pour quantifier les émissions de carbone dues au drainage historique des tourbières pour l'agriculture. Cela générait une part d'incertitude dans les modèles climatiques. Cette nouvelle information intégrée, les trajectoires d'émissions de GES ainsi que les budget carbones des différentes nations pourraient s'en trouver modifiés. Cependant il s'agit également d'un nouveau levier d'action pour mieux contrôler les émissions de carbone.