Tout chantier a un impact plus ou moins fort sur le milieu naturel. Le coordinateur environnement est un peu l'ange gardien qui va réduire au maximum cet impact. Reportage avec les équipes de Naturalia-Environnement sur deux chantiers hors norme.

Lénaïc Roussel et Chloé Le Gros, sont tous deux coordinateurs environnement dans l'entreprise Naturalia-Environnement. Néanmoins, ils exercent seuls sur des chantiers bien distincts. Des chantiers souvent impressionnants, comme le montre la vidéo, qui peuvent avoir un impact fort sur le milieu naturel. Leur point commun : ils ont d'importantes connaissances dans le domaine de l'environnement et de la réglementation. Ils sont donc conscients que leurs connaissances et expertises doivent permettre aux entreprises de chantier de réduire le plus possible les impacts sur le milieu naturel. Un métier complet qui allie à la fois le terrain et le bureau.

Quiz métier de coordinateur environnement avec Bertrand Blanchard, responsable des coordinateurs environnement de l'agence Naturalia Paca / Corse.

Actu-environnement : Quels sont les diplômes requis pour exercer ?

Une formation environnementale axée sur l'écologie est conseillée. Un niveau licence 3 à master 2, ingénieur(e).

AE : Quelles sont les qualités requises ?

Réactivité, autonomie, rigueur, adaptabilité, capacité de négociation, communication, relationnel et des capacités rédactionnelles.

AE : Quelles sont les différentes missions du coordinateur environnement ?

En phase amont du chantier, il y a déjà plusieurs missions :

- rédaction et réponse aux appels d'offre ;

- analyse de la documentation environnementale entreprise (PRE, SOGED…) et procédures travaux ;

- rédaction des notes méthodologiques et du cahier des charges environnement ;

- réunions de lancement ;

- sensibilisation du personnel de chantier sur les enjeux environnementaux du site.

Puis, il y a la phase de chantier :

- visites de contrôle environnement sur le chantier ;

- rédaction des comptes rendus de chantier ;

- accompagnement écologique pour la réalisation d'aménagements (pose de nichoirs, création de mare, réalisation de gîtes à reptiles…).

Enfin, la phase post chantier, avec la rédaction des bilans écologiques des travaux.

AE : Quelle est l'évolution de carrière possible ?

On commence généralement par chargé de mission coordination environnementale, puis coordonnateur environnement et enfin responsable d'une équipe de chargés de mission / coordonnateur environnement.

AE : Quel est le salaire généralement constaté (en début et fin de carrière)

En début de carrière, 1 500 euros net, et en fin de carrière, 2 500 euros net et plus.

AE : En quoi est-ce un métier d'avenir ?

Face aux problématiques environnementales actuelles, la législation tend à ce que les projets soumis à des études réglementaires environnementales, car confrontés à des enjeux écologiques sur ou à proximité des emprises travaux, soient accompagnés en phase d'exécution par un coordonnateur environnement. Celui-ci est mandaté par le maître d'ouvrage afin de veiller à ce que les mesures d'insertions environnementales (mesures ERC), décrites dans les études réalisées en amont et reprises dans les arrêtés préfectoraux, soient bien mises en œuvre par le maître d'ouvrage et respectées par les entreprises qui effectuent les travaux.