COP 26 : une dizaine d'États proposent de mettre un terme à l'exploitation pétrolière et gazière

Le 11 novembre, une dizaine d'États, dont la France, ont lancé l'alliance « Beyond Oil and Gas » (à s'avoir, au-delà du pétrole et du gaz, Boga) dont la finalité est de « faciliter l'élimination progressive de la production de pétrole et de gaz ». Pour l'instant, les signataires ne s'engagent pas sur une date de sortie commune du pétrole et du gaz, mais proposent plutôt de « porter la question de l'élimination progressive de la production de pétrole et de gaz dans les dialogues internationaux sur le climat, [de] mobiliser l'action et les engagements, et [de] mettre en commun les expériences internationales sur le sujet ».

« Cet engagement sera suivi d'actions concrètes », assure le ministère de la Transition écologique. Maxime Combes, membre d'Attac, estime que cette alliance « pourrait ouvrir une brèche dans les négociations sur le changement climatique [en faisant] entrer par la fenêtre un sujet, la sortie des énergies fossiles, qui, en presque 30 ans de négociations, n'a jamais pu être mis à l'ordre du jour ».

Trois niveaux d'engagements

Cette initiative, lancée et présidée par le Costa Rica et le Danemark, regroupe la France, le Groenland, l'Irlande, le Pays de Galles, le Québec et la Suède. Ces États devront arrêter l'octroi de nouvelles concessions d'exploitation de pétrole et de gaz et mettre fin à cette production sur leur territoire à une date « alignée sur l'accord de Paris ».

La Californie, la Nouvelle Zélande et le Portugal se joignent à l'alliance en tant que « membres associés ». À ce titre, ils vont prendre des « mesures concrètes importantes qui contribuent à la réduction de la production de pétrole et de gaz ». Ils s'engagent notamment à réformer les dispositifs de subventions ou à mettre fin au soutien financier public international à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz à l'étranger.

Quant à l'Italie, elle est « amie » de l'alliance, c'est-à-dire qu'elle « soutient une transition mondiale socialement juste et équitable pour aligner la production de pétrole et de gaz sur les objectifs de l'Accord de Paris ».