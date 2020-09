Piles et accumulateurs : Corepile annonce une collecte en hausse de 6 %

Corepile, l'un des deux éco-organismes agréé pour la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des piles et accumulateurs portables annonce avoir collecté et recyclé près de 491 millions de piles et batteries portables en 2019, un chiffre en hausse de 6 %.

Pour la décennie à venir, la collecte et le recyclage des batteries utilisées pour la mobilité électrique constitue « un véritable défi » pour l'éco-organisme, compte tenu du développement du secteur. Corepile déploie actuellement un réseau de collecte des batteries utilisées dans les vélos et trottinettes électriques. Celui-ci comprend actuellement 870 points ouverts aux consommateurs.

L'éco-organisme explique qu'actuellement, la moitié des piles mises sur le marché sont prises en charge par la filière de recyclage, 35 % sont en usage ou stockées pendant parfois plusieurs années et 15 % sont jetées dans les ordures ménagères ou dans la nature. L'éco-organisme rappelle que 80,7 % du poids des piles et batteries sont recyclés en alliages et divers métaux (Fer, Acier, Zinc, Manganèse, Nickel, Plomb, Cobalt ou Cadmium).