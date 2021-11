Les contrats directs entre un producteur d'énergie renouvelable et une entreprise présentent des intérêts multiples, surtout en période de hausse des prix de l'énergie. Détails avec Anne Lapierre, de Norton Rose Fulbright, et Dominique Darne, d'Eurowatt.

Dans le cadre de leur politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les entreprises ont la possibilité de s'approvisionner en énergie renouvelable directement auprès du producteur par l'intermédiaire un « corporate power purchase agreement », plus couramment appelé PPA. Ce type de contrat de longue durée entre deux acteurs est en train de se développer en France. En effet, les énergies renouvelables ont atteint un tel niveau de maturité que, même sans subvention, le producteur peut vendre sa production à un prix compétitif directement au client final. Se faisant, un contrat passé sur le long terme assure à l'entreprise une visibilité sur sa facture énergétique. Un avantage certain en cette période de hausse des prix. De plus, l'entreprise améliore son image de marque.

Le producteur d'énergie, de son côté, s'assure d'une rentrée d'argent sur le long terme lui permettant de rentabiliser ses installations et d'obtenir plus facilement des prêts bancaires pour le développement de nouveaux projets. Détails de tous les avantages du dispositif avec Anne Lapierre, associée à Norton Rose Fulbright, cabinet d'avocats international, et Dominique Darne, directeur général d'Eurowatt, producteur d'énergie renouvelable.