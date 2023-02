Recyclage des emballages plastique : le Cotrep devient un groupement d'intérêt économique

Le Comité technique pour le recyclage des emballages plastique (Cotrep) devient un groupement d'intérêt économique (GIE). Le comité, chargé depuis 2001 d'élaborer des avis sur la recyclabilité des emballages plastiques ménagers, entend accroître ses moyens et accélérer la diffusion de ses recommandations. Il veut notamment faire valoir le point de vue des acteurs français dans le débat européen sur la recyclabilité.

Depuis 2001, le comité accompagne la conception d'emballages plastiques ménagers recyclables. Il a publié plus de 200 avis basés sur des tests semi-industriels ou industriels, des protocoles représentatifs des pratiques des régénérateurs français chargés du recyclage des déchets en plastique. Sa gouvernance rassemble Citeo, le principal éco-organisme de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages ménagers, Elipso, l'association professionnelle représentative des fabricants d'emballages plastiques, le Syndicat des régénérateurs de plastiques (SRP) et Valoplast, qui assure la reprise des déchets d'emballages plastique pour le compte des fabricants d'emballages (reprise filière).

L'une des principales raisons de la création du GIE est la volonté de « renforcer la présence du Cotrep via la participation de ses membres aux travaux d'harmonisation des recommandations en Europe ». Porter le point de vue français dans le débat européen sur la recyclabilité sera bénéfique aux industriels présents sur plusieurs marchés, explique le Cotrep.

Parallèlement, le comité poursuivra ses travaux de création et de mise à jour de ses recommandations en lien avec l'évolution des filières de recyclage. Il précise travailler notamment sur la recyclabilité des pots et barquettes en polytéréphtalate d'éthylène (PET) operculés et sur les emballages rigides en polystyrène (PS).