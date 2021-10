Coups de pouce chauffage et isolation : les bénéficiaires ont un mois de plus pour achever leurs travaux

En septembre dernier, les ministères de la Transition écologique et de l'Économie ont annoncé deux mois supplémentaires, soit du 30 septembre au 30 novembre 2021, pour terminer les travaux d'isolation (combles, planchers bas) ou de chauffage (chaudière au gaz performante, radiateur électrique) éligibles aux primes « coups de pouce ».

Un arrêté, publié le 2 octobre au Journal officiel, accorde un mois de plus et recule ainsi la date limite d'achèvement des travaux au 31 décembre 2021. Seuls les travaux engagés (devis signés) avant le 1er juillet 2021 peuvent bénéficier de ces primes, avaient précisé les ministères. Les travaux concernés relèvent des fiches d'opérations standardisées : BAR-TH-106 « chaudière individuelle à haute performance énergétique » et BAR-TH158 « émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées » dans le cadre du coup de pouce « chauffage ». S'ajoutent, dans le cadre du coup de pouce « isolation », les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 « isolation de combles ou de toitures » et BAR-EN-103 « isolation d'un plancher ».

Cet arrêté prévoit également des bonifications pour les opérations d'isolation (combles, toitures et planchers) engagées jusqu'au 30 juin 2021, et achevées du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 septembre 2022.