La Cour de comptes très attendue sur les sujets de transition écologique

La Cour des comptes a organisé du 9 mars au 20 mai 2022 une consultation citoyenne pour enrichir son programme de travail. Durant cette période, elle a reçu de nombreuses suggestions où les questions de transition écologique se font une place de choix et sont particulièrement soutenues.

Les associations de protection de l'environnement se sont bien sûr saisies de cette nouvelle opportunité pour soutenir leur action à l'image de Bloom qui demande à la Cour des comptes de se pencher sur le financement des aires marines protégées, du WWF sur les alignements des politiques publiques avec nos objectifs environnementaux ou encore de 60 millions de piétons qui interrogent sur les politiques publiques dédiées à la mobilité piétonne. Une autre association Contribuables Associés, active dans la lutte contre le gaspillage de l'argent public, demande également une nouvelle enquête sur le soutien au déploiement de l'éolien.

Des citoyens ont eux aussi souhaité influencer les travaux de la rue Cambon. Et les sujets ne manquent pas : impact environnemental de la politique agricole commune en France, impact des politiques et financements réalisés par les agences de l'eau dans les territoires, la formation des fonctionnaires à la transition écologique ou encore l'organisation et les effectifs de la police de l'environnement.

La plate-forme est désormais close, et la Cour des comptes va analyser les propositions et annoncera celles retenues en septembre prochain.