Covid-19 : les nouvelles règles du port du masque en entreprise

Le port du masque doit désormais être systématique en entreprise, même si certaines souplesses sont prévues par le Gouvernement. Il ne doit pas faire oublier les autres mesures à prendre.

« La règle est claire : le port du masque est systématisé dans les lieux clos et partagés en entreprise », a résumé Élisabeth Borne sur LCI. La ministre du Travail a dévoilé devant les partenaires sociaux le nouveau protocole national que les chefs d'entreprise doivent mettre en œuvre à compter du mardi 1er septembre pour assurer la sécurité des salariés face à la menace du Covid-19.

« Le refus du port du masque pourra être considéré comme une faute professionnelle et donner lieu à avertissement et sanctions, selon la ministre du Travail », rapporte l'association nationale des DRH. « Une semaine de bienveillance » sera accordée aux entreprises pour se mettre en règle avec le nouveau protocole a toutefois annoncé Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État en charge de la santé au travail sur RTL.

Mettre en œuvre des mesures de prévention

Si l'attention est polarisée sur les masques, il est toutefois nécessaire de rappeler que le port d'équipements individuels (EPI) arrive en dernier lieu dans l'ordre de priorité des mesures à prendre par les chefs d'entreprise, rappelle le ministère. Avant cela, ces derniers doivent évaluer les risques d'exposition au virus, mettre en œuvre des mesures de prévention visant à supprimer les risques à la source, réduire au minimum les expositions qui ne peuvent être supprimées et privilégier les mesures de protection collective.

Le port du masque reste par conséquent associé au respect de plusieurs mesures de prévention : distance physique d'au moins un mètre entre les personnes, hygiène des mains, gestes barrières, nettoyage, ventilation, aération des locaux et gestion des flux de personnes.

Les visières, pas une alternative

En extérieur, le port du masque est obligatoire en cas de regroupement ou d'incapacité à respecter la distance minimale d'un mètre. Il l'est aussi dans les véhicules convoyant plusieurs salariés, condition à laquelle s'ajoutent alors l'hygiène des mains et l'existence d'une procédure effective de nettoyage/ désinfection régulière du véhicule. Le port du masque est également obligatoire, sauf dispositions particulières, dans les établissements recevant du public (ERP).

« Les visières ne sont pas une alternative au port du masque », précise le ministère. Elles sont un moyen supplémentaire de protection du visage et des yeux face aux virus transmis par les gouttelettes, en complément du port du masque et en situation régulière de proximité avec plusieurs personnes, lorsqu'un dispositif de séparation n'est pas possible.

Ces règles de port du masque liées à la crise sanitaire ne doit pas conduire à une protection moindre concernant les autres risques (silice, légionnelles, etc.), rappelle aussi le ministère du Travail.

Respecter le autres mesures de prévention

Le Gouvernement a toutefois accepté certaines dérogations à l'obligation générale du port du masque compte tenu de la diversité des environnements de travail et de la circulation du virus sur le territoire. Pour cela, il se fonde sur un nouvel avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) rendu le 28 août.

Outre la dérogation concernant les salariés travaillant dans un bureau individuel, une autre dérogation est possible dans les ateliers. « Les salariés [y] sont souvent amenés à effectuer des efforts physiques plus intenses que la moyenne », explique le ministère. Quatre conditions doivent être réunies : des conditions de ventilation/aération conformes à la réglementation, un nombre limité de personnes dans la zone de travail, le port d'une visière par ces dernières et le respect de la plus grande distance possible entre elles.

Enlever temporairement son masque

Le protocole permet par ailleurs des assouplissements dans le cas des bureaux partagés. « Un salarié qui est à son poste de travail pourra, enlever temporairement son masque si un certain nombre de critères, dont le nombre variera en fonction du niveau de circulation du virus dans le département, sont remplis », explique le ministère.

Ce dernier met à disposition des entreprises un tableau qui récapitule les règles du port du masque dans les lieux collectifs clos en fonction du taux d'incidence du virus dans le département : état d'urgence déclaré (niveau de référence), taux d'incidence pour 100 000 habitants sur sept derniers jours supérieur à 50 (niveau 1), taux d'incidence entre 11 et 50 (niveau 2), jusqu'à 10 inclus (niveau 3). Le taux d'incidence est publié par Santé publique France (SPF) et s'applique à partir du lundi suivant la publication.

Pour d'autres activités qui s'avéreraient incompatibles avec le port du masque, le ministère annonce qu'il « poursuit le dialogue avec les partenaires sociaux pour (…) définir des solutions ». Sans oublier que le télétravail reste recommandé par le Gouvernement en tant que moyen de prévention du risque d'infestion au Sars-CoV-2.