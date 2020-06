Santé au travail : les nouvelles règles de protection contre la Covid-19 en entreprise

Une nouvelle version du protocole de déconfinement, élaborée en lien avec le Haut conseil de la santé publique, s'applique depuis le 24 juin. Ce nouveau protocole tient compte de l'évolution de la situation sanitaire. « Il est plus souple tout en maintenant une vigilance pour protéger les salariés comme les clients. La reprise de l'activité ne doit pas empêcher la prudence. Nous devons rester vigilants car le virus circule toujours. Ce nouveau guide permet donc d'accompagner les entreprises, les employeurs et les salariés dans cette nouvelle phase de reprise de l'activité », indique la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

Le respect des gestes barrières et la distanciation physique restent au cœur des mesures de protection. Mais la distance d'au moins un mètre entre les personnes devient la norme en lieu et place de la jauge de 4 m2, qui reste proposée à titre indicatif. Le porte du masque est obligatoire en cas de difficulté à respecter la distance d'un mètre et en cas de contact avec un groupe de personnes ne portant pas de masques. Si le télétravail n'est plus la norme, il reste une solution à privilégier dans le cadre d'« un retour progressif à une activité plus présentielle, y compris alternée ». Le protocole rappelle les consignes de prévention des risques de contamination, d'aération et d'élimination des déchets, de même que la conduite à tenir en cas de salariés présentant des symptômes de la Covid-19.

Cette nouvelle version du protocole concerne toutes les entreprises et associations, quelles que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique. Il remplace par conséquent la première version du protocole mise en ligne le 3 mai dernier mais aussi les 90 guides et fiches métiers qui avaient été élaborés par le ministère du Travail, les autorités sanitaires, les branches professionnelles et les partenaires sociaux. « Ces guides n'auront plus de valeur normative. Ils seront prochainement remplacés par une FAQ répondant aux questions concrètes des entreprises », indique le ministère.