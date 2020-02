À Marseille, le lac de Borély est en cours de curage pour retirer la vase qui s'accumule au fond. Pour réduire les impacts sur la faune et la flore, la ville a préféré, cette fois, ne pas vider le lac. Reportage vidéo.

La ville de Marseille, qui compte 53 grands lacs dont quinze de plus de 5 hectares, a lancé des travaux de dragage dans le lac du parc Borély, le plus fréquenté des espaces verts de la ville.

Un lac de 1 100 m2, artificiel, qui attire néanmoins de nombreux oiseaux, dans un cadre très arboré. Problème, le lac, alimenté par l'Huveaune, un cours d'eau qui se trouve à proximité, s'est envasé au point que la mairie a décidé de lancer des travaux de dragage.

Ce fut déjà le cas en 2009 mais, cette fois, la méthode ne sera pas la même. Il s'agit de nettoyer le fond du lac sans le vider. Ceci permet à la fois de limiter les impacts sur la faune et la flore et aussi d'éviter de déverser l'eau et la vase du lac dans l'Huveaune, ce fameux cours d'eau qui finit sa course en mer en passant par la plage de l'Huveaune. Ainsi, le risque de pollution et les odeurs de vases sont contenus puisque toutes les boues sont draguées dans des géotubes qui permettent de déshydrater la matière. Une matière qui, au final, servira de compost pour les usages de la ville. Toutefois, il faudra six mois de travaux pour extraire les 4 500 m3 de vase. Une opération d'un coût de 900 000 euros subventionnés à 70 % par le département des Bouches-du-Rhône. Détails dans ce nouveau reportage.