La CRE chiffre l'évolution des infrastructures gazières d'ici à 2050

Dans un rapport censé enrichir la préparation de la prochaine PPE, la CRE dresse trois scénarios d'évolution des infrastructures gazières. Si le réseau actuel doit être maintenu, il devra pouvoir accueillir une hausse de la production de biométhane.

Les débats qui décideront de l'orientation du futur mix énergétique français s'ouvriront l'automne prochain. Le 4 avril, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a publié l'une de ses contributions aux travaux préparatoires de la nouvelle Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Son rapport propose trois scénarios d'évolution des infrastructures gazières dans l'optique d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

Moins consommer, mais produire plus ?

« Pour répondre aux objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SBNC), la CRE s'est fixée comme contrainte d'étudier des scénarios avec un bilan équilibré à la maille France, c'est-à-dire que la production annuelle de gaz vert doit égaler la consommation annuelle, ce qui permet d'arrêter la consommation de gaz fossile à l'horizon 2050 tout en assurant la souveraineté énergétique de la France », postule l'autorité des marchés de l'électricité et du gaz. Ce faisant, elle a retenu trois voies : deux scénarios repris des travaux « Transition(s) 2050 » de l'Agence de la transition écologique (Ademe), qu'elle qualifie de « bas » et de « médian » (à savoir, « S1 » ou « Génération frugale » et « S3 » ou « Technologies vertes »), et un scénario « haut » formulé sur la base d'hypothèses et modélisations commandées auprès du gestionnaire de la distribution du gaz, GRDF, et de trois gestionnaires de son transport, GRTgaz, Teréga et GreenAlp.

La CRE mise ainsi sur une consommation annuelle de gaz chiffrée entre 165 et 320 térawattheures (TWh), se basant sur 75 % à 100 % de « gaz verts » (principalement du biométhane injecté dans le réseau gazier) produits directement en France. À titre de comparaison, la France a consommé environ 430 TWh de gaz (majoritairement fossile et importé) en 2022, dont 9 TWh de biométhane . La CRE en déduit l'apparition de. Concrètement, malgré une diminution des usages (notamment sur le volet chauffage), cela implique non seulement de maintenir le réseau gazier actuel, mais également de renforcer la maille nationale existante pour y accueillir une hausse drastique du nombre d'unités de méthanisation et, potentiellement, de gazéification hydrothermale et de pyrogazéification. D'autant qu'à l'échelle internationale, la CRE affirme que la France continuera à occuper un espace de transit dans le système gazier européen.

Par conséquent, la CRE estime les investissements nécessaires entre 6 et 9,7 milliards d'euros d'ici à 2050, selon les scénarios. Autrement dit, une augmentation du budget annuel de 200 à 300 millions d'euros destinée essentiellement au raccordement de nouvelles unités de production de gaz renouvelables, s'ajoutant au 1,3 milliard déjà consacré au réseau gazier. D'autant que les trajectoires retenues par la CRE comportent un changement de regard sur le stockage.

Réserver une partie du stockage à l'hydrogène

La production annuelle de gaz vert doit égaler la consommation annuelle Commission de régulation de l'énergie

, explique la CRE.En somme, en dehors des grands terminaux méthaniers,, le réseau gazier devra apprendre à se passer de certaines infrastructures.