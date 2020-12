Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est créé

L'une des mesures annoncées il y a quelques semaines, en réponse à l'incendie des sites de Lubrizol et Normandie Logistique, prend forme. Un arrêté crée le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels ou BEA-RI. Ce service « à compétence nationale » est placé auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD).

Le BEA-RI a pour mission de conduire des enquêtes techniques sur des accidents intervenant dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), une mine, une infrastructure de transport de matières dangereuses, sur un réseau de transport ou de distribution de fluide ou sur un équipement à risque. L'enquête technique doit servir à déterminer « les causes certaines ou possibles de l'accident et à établir, s'il y a lieu, des recommandations à l'intention des exploitants et des autorités en charge de la sécurité, en vue d'améliorer la sécurité et de prévenir de futurs accidents. » Les rapports d'enquête technique seront mis à disposition du public.

L'idée de ce BEA-RI ne fait pas l'unanimité. Le président de la mission d'information de l'Assemblée nationale, Christophe Bouillon et les ONG et collectifs de citoyens regroupés sous la plate-forme Notre Maison Brûle, par exemple, préconisaient plutôt « une autorité de sûreté indépendante des ICPE qui agisse en amont des accidents et non pas une fois la catastrophe passée ».