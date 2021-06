Photovoltaïque et agriculture : création de la fédération professionnelle France Agrivoltaïsme

Le 9 juin, deux acteurs de l'agrivoltaïsme, Sun'Agri et REM Tec, le bureau d'ingénierie en énergie solaire Kilowattsol, le développeur Altergie Développement, ainsi que la plateforme de financement Râcines ont annoncé la création de France Agrivoltaïsme, la première association de promotion et de défense des activités associant une production d'électricité photovoltaïque et une production agricole sur une même surface. La nouvelle structure regroupe des représentants des filières énergétique, agricole et agroalimentaire, du monde académique ainsi que des secteurs financier et assurantiel.

« La France est le porte étendard de [l'agrivoltaïsme] », estime l'association qui ambitionne de structurer la filière. Elle compte « [donner la priorité] aux solutions à fort impact agricole, représenter la filière auprès des différentes parties prenantes (pouvoirs publics, organisations professionnelles…), étudier et défendre les droits et intérêts de ses membres, et développer l'information et la formation ».

L'association est constituée de cinq collèges en cours de constitution (filières agricole et agroalimentaire, filières de l'énergie, recherche et éducation, finance et assurance et solutions technologiques agrivoltaïques) et s'appuie sur trois commissions : certification/label, réglementation et international.