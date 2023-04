Réacteurs nucléaires modulaires : EDF crée une filiale Nuward

EDF annonce la création de Nuward, une nouvelle filiale chargée de développer son projet de réacteur de 340 mégawatts électriques (composé de deux réacteurs de 170 MWe). « La création de la nouvelle filiale Nuward reflète la volonté du groupe EDF de renforcer le développement de son [réacteur nucléaire modulaire de faible puissance (SMR, pour Small Modular Reactor)] », explique l'entreprise, qui précise avoir « finalisé l'avant-projet sommaire ». Objectif : débuter la construction en 2030 d'une centrale de référence en France.

Nuward, qui « [ambitionne] de devenir le leader européen en matière de SMR », disposera d'un effectif qui « devrait atteindre les 150 salariés d'ici à 2024 ». Au total, en incluant l'effectif d'EDF et de ses partenaires travaillant sur le projet, ce sont 600 ingénieurs et experts qui participeront au développement du réacteur.

Précédemment, en décembre 2021, EDF avait créé un comité consultatif international Nuwards (Inab), dont le but est de « s'assurer que le développement et le déploiement commercial de Nuward répondent bien aux attentes du marché mondial pour une charge nucléaire de base de 300 à 400 MWe ». Six mois plus tard, en juin 2022, EDF avait engagé une nouvelle étape en lançant Une pré-évaluation du design de son projet de réacteur Nuward. Cette pré-évaluation a été confiée à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) française et à ses homologues tchèque et finlandaise.