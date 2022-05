Vers la création d'un Giec des produits chimiques

Quand on voit à quel point l'ex/actuel gouvernement (on ne sait plus très bien...) a traité par dessus la jambe les rapports du GIEC sur le changement climatique, ceux documentant sans ambiguïté l'effondrement de la biodiversité sauvage dans le monde dont la France et comment le ministère de l'agriculture méprise toute donnée portant sur les impacts désastreux du modèle de production agricole intensif tout chimique, on ne peut que s'attendre à la création d'un machin uniquement destiné à faire une nouvelle fois diversion et à remettre à plus tard des décisions politiques en faveur de la transition écologique qui devraient être prises depuis des lustres.

D'ailleurs, la manière dont le ministre de l'agriculture se permet de contester l'autorité de la Commission européenne quand elle juge que le projet français d'application de la PAC manque d'ambition climatique et environnementale n'est-elle pas révélatrice d'une classe politique orgueilleuse, soumise aux lobbies industriels et financiers et sans grands égards pour l'intérêt général de la population ?

Pégase | 10 mai 2022 à 12h54