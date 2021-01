Création d'un groupe d'intérêt scientifique dédié aux impacts cumulés en mer

La Normandie disposera d'un groupement d'intérêt scientifique (GIS) dédié à l'étude des impacts cumulés des activités humaines dans les environnements côtiers. Dénommé Écume, pour « éffets cumulés en mer », ce GIS réunit les universités de Caen, Rouen et Le Havre et des professionnels, tels que le Comité régional des pêches de Normandie, les grands ports maritimes de Rouen et du Havre, ou encore RTE, rapporte l'Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (Unicem) Normandie qui y participe aussi. Le Comité de pilotage est présidé, pour une durée de trois ans, par Laëtitia Paporé, présidente de la commission « granulats marins » de l'Union nationale des producteurs de granulats (UNPG). Le Conseil scientifique du GIS est présidé par Jean Claude Dauvin, professeur émérite à l'Université de Caen Normandie.

Le GIS se penchera sur le cumul des activités en mer, telles que l'exploitations de granulats marins, le développement des énergies marines renouvelables, la pose de câbles, les dragages et les dépôts de dragages portuaires, ou encore les activités de pêche. Il poursuit trois objectifs : proposer une méthode pour répondre à la réglementation qui impose de prendre en compte les effets cumulés dans les études d'impact et études d'incidence ; poursuivre l'acquisition de connaissances sur le milieu marin et les effets cumulés des activités anthropiques en mer ; valoriser et diffuser les connaissances acquises.