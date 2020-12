Création d'un label national « anti-gaspillage alimentaire »

Prévu par la loi économie circulaire (loi Agec), le nouveau label « anti-gaspillage alimentaire » prend forme. Le décret le créant est paru au Journal officiel du 24 décembre. Il vise à valoriser les bonnes pratiques que peuvent mettre en place les producteurs et transformateurs du secteur agro-alimentaire, les importateurs et les opérateurs du commerce de gros, les commerces de détail alimentaires, les collectivités territoriales, les associations, ou encore les acteurs de la restauration commerciale et collective.

Rappelons que la France veut réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale.

Comme tout label, son attribution est conditionnée au respect d'un référentiel en cours d'élaboration. Les premiers référentiels attendus pour 2021 concerneront les secteurs de la distribution alimentaire et de la restauration collective (supermarchés, cantines…). Des organismes certificateurs seront également agréés pour attribuer le label.