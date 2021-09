Les parcs naturels régionaux Doubs-Horloger et Corbière-Fenouillèdes officiellement créés

La France compte désormais 58 parcs naturels régionaux. Les décrets de classement du parc du Doubs-Horloger en Bourgogne-France-Comté et Corbières-Fenouillède en Occitanie sont parus au Journal officiel du 5 septembre.

« Ce classement s'inscrit dans le droit fil du discours du président de la République, tenu à l'ouverture du congrès mondial de la nature de l'UICN, et de son engagement à atteindre l'objectif de 30 % d'aires protégées sur le territoire français, se félicite Michaël Weber, président de la Fédération des parcs naturels régionaux. La création d'un parc naturel régional est une œuvre de longue haleine qui mobilise de nombreux acteurs locaux. C'est un aboutissement pour les porteurs de projet et les deux Régions qui les soutiennent : la Bourgogne-Franche-Comté et l'Occitanie. »

Le parc du Doubs-Horloger , situé à l'est du département du Doubs et frontalier de la Suisse, réunit 94 communes réparties dans cinq espaces que caractérisent leur relief : les vallées du Doubs et du Dessoubre, le val de Morteau, les premiers plateaux de Sancey-Belleherbe et du val de Vennes, ainsi que les plateaux de Maîche et du Russey. En termes d'espèces sauvages, le lynx boréal, le faucon pèlerin et le milan royal y sont présents, tandis que le vache montbéliarde et le cheval comtois font la richesse de l'élevage.

Le parc Corbières-Fenouillèdes, quant à lui, se trouve à cheval sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Réunissant 99 communes, il présente des paysages variés : plaines viticoles, pâtures, cirques calcaires, gorges, etc. Très peu artificialisé, il abrite une riche biodiversité : 61 % du territoire classés en zone Natura 2000, 241 espèces d'intérêt patrimonial, 75 espèces d'orchidées. Il est en particulier reconnu pour sa richesse ornithologique avec la présence de l'aigle de Bonelli, du vautour percnoptère, de l'aigle royal, du faucon pèlerin et du grand-duc d'Europe.