Le CSTB évalue la circularité des produits du bâtiment

Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) vient de lancer l'outil en ligne baptisé Ecoscale pour évaluer la circularité des produits et des équipements du bâtiment. « Les acteurs de la construction sont amenés à renforcer l 'écoconception de leurs produits, matériaux et équipements », souligne le CSTB.

Pour les aider, Ecoscale caractérise les produits de construction selon quatre indicateurs qui couvrent la totalité de leur cycle de vie. Cet outil évalue la quantité de matière recyclée et renouvelable dans le produit, mais aussi sa capacité à être démonté, réemployé et recyclé. Pour chacun des indicateurs, caractérisés en fonction de l'usage retenu pour l'évaluation, les produits sont notés de A à E.

Pour être évalués, le CSTB précise que les produits de construction devront disposer au préalable d'une fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES), et pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, de profils environnementaux produits (PEP) enregistrés dans la base Inies.

« Aucun frais n'est demandé au démarrage, pour les deux premiers produits évalués, par fabricant, via Ecoscale, et ce jusqu'à fin 2023 », précise le CSTB. L'établissement « souhaite assurer l'introduction, dans Ecoscale, d'un maximum de produits dès le lancement afin de faire de cette base de données la référence pour les prescripteurs en termes de circularité produit ».

Le CSTB accompagne ainsi « la forte mutation du secteur avec le déploiement de la filière REP PMCB et des futures exigences associées à la loi Elan ou à la révision du règlement sur les produits de construction ».