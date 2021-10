Culture du risque : Barbara Pompili présente sa feuille de route

La France va construire en urgence des milliers de Caussade et de Sivens (réserves collinaires) pour protéger les agglomérations et les centrales nucléaires des inondations ... retenir en AMONT pour ne plus inonder en AVAL et pour limiter les pollutions, tout cela n'est que l'application trop tardive du code de l'environnement !

Les inondations et les sécheresses ne sont pas les conséquences du dérèglement climatique mais bien les causes, c'est en retenant l'eau en amont des bassins versants qu'il n'y aura plus d'inondation et donc mathématiquement plus de sécheresse et plus de canicule !



On aura sauvé la planète quand les continents seront des océans de verdures en plein été !

laurent | Aujourd'hui à 12h39