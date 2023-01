Cycle global du carbone : le rôle des réseaux fluviaux ne doit pas être négligé

Un état des lieux publié dans la revue Nature vient améliorer la compréhension et les estimations des flux du cycle du carbone : les auteurs ont rassemblé les données publiées sur les écosystèmes fluviaux. « Nous avons pu estimer les pertes globales de carbone terrestre vers les rivières entre 3,2 et 4,2 milliards de tonnes par an, et nous estimons que le carbone organique ne représente qu'environ un quart de ce flux, faisant du carbone inorganique provenant de la respiration du sol la source principale de carbone vers les rivières », indique Ronny Lauerwald, coauteur de l'étude et chercheur à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae).

Ce bilan montre que les flux sont modifiés par les activités humaines. « L'eutrophisation peut être amplifiée par la construction de barrages, qui a pour conséquence une possible augmentation d'émissions de CO 2 et de méthane », illustre l'Inrae. La matière organique terrestre non métabolisée dans les rivières et le CO 2 non émis dans l'atmosphère sont transportés vers les océans, où ces formes de carbone peuvent influencer la biogéochimie des eaux côtières. »

Les scientifiques souhaiteraient créer un système d'observation global des rivières baptisé Rios (RIver Observation Systems) pour analyser les flux de carbone. « Les Rios serviraient aussi d'outil de diagnostic pour prendre le "pouls" des rivières en temps réel et pour intervenir en cas de problème. Les rivières sont à l'image de notre système sanguin. Elles doivent fonctionner pour éviter de paralyser le système entier », explique Tom Battin, coauteur et responsable du Laboratoire de recherche en écosystèmes fluviaux (River) à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).