Les data centers à la recherche d'efficience énergétique

Les data centers sont très énergivores. De plus en plus gros mais aussi de plus en plus techniques pour être le plus efficient possible sur ces questions énergétiques. Reportage à Marseille, dans le cœur d'un important data center.

Baptiste Clarke, journaliste

