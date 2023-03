Datacenters : Green IT publie un livre blanc sur l'optimisation de leur impact environnemental

L'Alliance Green IT (Agit), qui regroupe les professionnels engagés pour un numérique écoresponsable, publie son nouveau livre blanc « Datacenter, maîtriser et optimiser son impact environnemental ». Rédigé par un groupe de travail d'une vingtaine de contributeurs, tous des « acteurs majeurs du secteur », il présente les leviers potentiels pour réduire l'impact environnemental de ces centres de données.

Le numérique représente en effet 3 à 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), selon l'Ademe. Plus spécifiquement, ces centres « seraient responsables de 4 à 20 % des émissions du secteur numérique, une part équivalente à celle des réseaux de communication », selon Green IT. Pour la Commission européenne, ils « peuvent et devraient devenir climatiquement neutres d'ici à 2030 ». Les acteurs du secteur s'y sont d'ailleurs engagés dans le Climate Neutral Datacenter Pact.

L'Agit, quant à elle, préconise surtout de réduire les impacts environnementaux de ces structures, qui « connaissent un fort développement » ces dernières années.

Les leviers d'action identifiés sont multiples : lutte contre le gaspillage d'électricité, récupération de la chaleur fatale pour la réinjecter dans un réseau de chaleur territorial, approvisionnement en énergies renouvelables ou encore optimisation du système de refroidissement, qui peut représenter jusqu'à deux tiers de la facture énergétique d'un centre de données.

L'Agit recommande l'analyse du cycle de vie complet d'un datacenter et de mettre l'accent sur l'écoconception et l'écoconstruction. Le livre blanc expose ainsi des techniques émergentes, les travaux de recherche et développement en cours et des premiers retours d'expérience.