La start-up Datafarm Energy mise sur la méthanisation pour son premier datacenter

« La demande énergétique des datacenters connaît une croissance de + 21 % par an afin de répondre à la massification du traitement des données du numérique », souligne Datafarm Energy dans un communiqué. Cette start-up a ainsi annoncé, le 22 novembre, développer le « premier » centre de données informatiques alimenté par de l'électricité renouvelable ayant pour origine la valorisation de biodéchets.

Piloté par l'hébergeur et opérateur « cloud », Adista, ce datacenter de 250 kilowatts (kW) sera directement rattaché à une unité de méthanisation, située près de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ils seront raccordés par ce que Datafarm Energy appelle une « datafarm box ». Grâce à cette assemblage technologique, l'électricité et la chaleur générées en cogénération par le biogaz produit comblent les besoins, à la fois en alimentation électrique et en climatisation, des serveurs du site – en « totale autonomie ». La « datafarm box » forme, par ailleurs, une boucle : la chaleur résiduelle émise à l'intérieur du centre de données en fonctionnement est réinjectée dans le méthaniseur, pour contribuer au traitement des biodéchets.

« En qualité d'énergie renouvelable, le biogaz est très peu émetteur de dioxyde de carbone d'origine fossile et cumule l'avantage d'être non intermittent, c'est-à-dire que sa production continue et pilotable (indépendante de l'ensoleillement ou du régime de vent) peut être parfaitement phasée avec les profils de consommation des datacenters », atteste Stéphane Petibon, P-DG de Datafarm Energy. La mise en service de ce centre de données est prévue pour le début de l'année prochaine.