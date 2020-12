Échouage de dauphins : davantage de chalutiers contraints de s'équiper en pingers

Un arrêté de la ministre de la Mer, publié ce jeudi 3 décembre au Journal officiel, rend obligatoire l'équipement en dispositif de dissuasion acoustique (pingers) de tous les chalutiers pélagiques (simples ou en paire) et les chalutiers démersaux en paire, sans distinction de taille et toute l'année, dans le golfe de Gascogne.

Jusqu'à présent, l'obligation ne concernait que les chalutiers pélagiques de plus de 12 mètres sur la période du 1er janvier au 30 avril. L'équipement en pingers est une solution technique identifiée par les scientifiques pour réduire les captures accidentelles réalisées par les engins de pêche. Selon le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), cet équipement réduirait de 21 % le total des captures accidentelles en mer. En 2019, plus de 11 000 dauphins sont morts dans les filets de pêche et plusieurs centaines se sont échoués sur les plages selon France Nature Environnement (FNE). « Les échouages continuent à augmenter », indiquait la ministre de la Mer Annick Girardin, le 17 septembre, devant le Comité national des pêches maritimes.

La solution d'équiper en pingers les chalutiers pour réduire les échouages de dauphins ne fait toutefois pas l'unanimité. « Les dispositifs de dissuasion acoustique perturbent les cétacés dans leur activité de chasse et d'alimentation en les excluant des zones où se situe le poisson », a réagi FNE durant la consultation publique sur le projet de texte, qui n'a pas été modifié pour autant. La fédération d'associations se prononçait également pour une fermeture temporaire des pêches . Une mesure préconisée par le CIEM en combinaison avec l'équipement en pingers. Le gouvernement français n'a pas accédé non plus à cette demande, mais annonce en revanche « un plan d'acquisition de connaissances ambitieux » pour mieux comprendre les interactions entre les chalutiers et les populations de dauphins.

En juillet dernier, et suite à l'action de 26 ONG, la Commission européenne avait mis en demeure la France de prendre de mesures pour éviter les prises accessoires d'espèces de dauphins et de marsouins par les navires de pêche.