À l'occasion du 103e Congrès des maires, David Lisnard, maire LR de Cannes, a été élu président de l'Association des maires de France. Il succède à François Barroin.

Réunis en congrès les 16 et 17 novembre, les maires de France ont élu David Lisnard, maire LR de Cannes, à la présidence de l'AMF, l'Association des maires de France. Avec 62,3 % des voix, il succède ainsi à François Barroin, maire LR de Troyes, qui avait annoncé ne pas vouloir être candidat à sa réélection. Les maires ont choisi la continuité puisqu'ils ont élu le vice-président et porte-parole de l'AMF et successeur désigné de M. Barroin.

Homme politique de 52 ans, David Lisnard est maire de Cannes depuis avril 2014, président de la communauté d'agglomération Cannes-Pays de Lérins depuis juillet 2017 et vice-président du conseil départemental des Alpes-Maritimes depuis mars 2015.