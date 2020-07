Le débat public sur l'éolien flottant en Bretagne s'ouvre

Du 20 juillet au 30 août s'ouvre le débat public sur les futurs projets d'éoliennes flottantes en mer au sud de la Bretagne. Sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP), ce débat doit permettre de présenter les objectifs de développement prévus par la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). L'objectif est aussi d'identifier une zone propice pour l'accueil d'un parc éolien en mer de 250 MW, qui sera attribué à un développeur éolien en 2021, et de sa future extension d'environ 500 MW, qui devrait être attribuée à partir de 2024, ainsi que sur les raccordements au réseau.

L'Etat, RTE et la région Bretagne, co-maîtres d'ouvrage, souhaitent définir une zone de 600 km2 et définir les modalités permettant l'intégration dans le territoire du futur parc éolien et de son raccordement (conditions d'implantation du parc et de son raccordement, maintenance du parc, suivi des enjeux environnementaux, impact sur les activités économiques, etc.). La zone proposée se situe au large de l'île de Groix à proximité de Belle-île-en-mer et jouxte l'emprise du parc pilote d'éoliennes flottantes de Groix et Belle-Île.