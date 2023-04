Décarbonation de l'acier : l'ambitieux projet Gravithy entame une nouvelle étape

Sa faisabilité confirmée, l'usine GravitHy s'installera à Fos-sur-Mer en 2024. Elle ambitionne de livrer 2 millions de tonnes de minerai de fer préréduit, nécessaire à la fabrication d'acier, à base d'hydrogène décarboné produit directement sur place.

Le groupe ArcelorMittal n'est pas le seul à miser sur l'hydrogène pour décarboner son activité. L'an dernier, le géant français de la sidérurgie avait annoncé la construction d'une nouvelle unité de réduction directe du minerai de fer, fonctionnant sans gaz naturel et partiellement sans charbon, à Dunkerque (Nord) d'ici 2027. Et alors qu'il s'attèle à remplacer ses hauts-fourneaux par des fours électriques à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), un autre projet s'y invite pour participer à la production d'acier décarboné.

La faisabilité économique, technique, environnementale et réglementaire du projet industriel sont définitivement confirmées José Noldin, PDG

Monté par EIT InnoEnergy, Engie New Ventures, Forvia, le groupe Idec, Plug et Primetals Technologies, le projet « GravitHy » a confirmé avoir achevé sa première phase d'études, le 25 avril., déclare José Noldin, PDG de la société de projet.L'entreprise ambitionne de lever 70 à 100 millions d'euros pour poursuivre son développement. L'objectif est d'entamer la construction d'une usine de production de minerai de fer pré-réduit (ou DRI) l'an prochain pour une mise en service en 2027-2028.

Décarboner la sidérurgie européenne

L'aciérie s'appuiera sur l'importation de trois millions de tonnes de minerai de fer brut, depuis l'extérieur de l'Europe, pour produire environ deux millions de tonnes de DRI, sous forme de pellets ou de briquettes à chaud (HBI) destinés exclusivement au marché européen. Ces deux produits intermédiaires seront ensuite livrés à des sidérurgistes pour produire la fonte nécessaire à la fabrication d'acier. Le tout, pour Gravithy, est de miser sur une source d'énergie décarbonée, en remplaçant le gaz naturel ou le charbon par du dihydrogène (H 2 ). Ce dernier sera produit à l'aide de plusieurs électrolyseurs installés directement sur le site et connectés au réseau électrique français, s'appuyant essentiellement sur le nucléaire et les énergies renouvelables. La production d'environ 120 000 tonnes d'hydrogène par an, soit l'équivalent d'une centaine de mégawatts (MW) d'électrolyseurs, sera nécessaire.