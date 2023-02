France 2030 : un appel à projets pour doper la filière des véhicules propres

Fabriquer de nouveaux véhicules zéro émission, garantir son approvisionnement en composants stratégiques, moderniser son tissu industriel… La fin annoncée de la vente des véhicules thermiques en 2035 confronte la filière automobile à des défis importants. Afin de l'aider à les relever, le Gouvernement a donc lancé, lundi 20 février, l'appel à projets « Soutien aux projets d'investissements pour produire en France les véhicules routiers de demain et leurs composants », placé sous l'égide de La Banque publique d'investissement Bpifance.

Ce dispositif s'adresse à tous les acteurs du secteur, quelle que soit leur taille. Il vise à les inciter à consacrer plus de moyens à la construction de ces nouvelles filières entre 2023 et 2026 : au moins un million d'euros pour les projets individuels, deux pour les projets collaboratifs, soit pour la production, soit pour la recherche-développement-innovation. Les dossiers devront concerner l'un de ces cinq volets : développement et assemblage, production des principaux composants et équipements, production des infrastructures de recharge et d'avitaillement pour les véhicules électriques à batterie et à hydrogène, diversification des sous-traitants automobile vers de nouveaux secteurs, amélioration de la performance environnementale des procédés et des sites de production.

Leur performance environnementale représentera évidemment un critère majeur de sélection. En 2030, selon les pouvoirs publics, l'ensemble de ces entreprises devraient ainsi être capables de produire 2 millions de véhicules électriques en 2030, non seulement en maîtrisant la conception et l'industrialisation de leurs composants, mais également en ayant fait émerger un tissu industriel et une sous-traitance compétitifs et innovants.

Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre du plan France 2030, qui prévoit 3,6 milliards d'euros de soutien au développement de véhicules zéro émission et d'une mobilité « sobre, souveraine et résiliente ». Il en complète un premier destiné à la diversification des sous-traitants, lancé en 2022. Cette année, les projets pourront être déposés lors de deux relèves : le 29 mars et le 15 mai.